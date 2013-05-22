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Yaşam

Silopi'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde benzin yüklü tanker, yükünü boşalttıktan sonra, yapılan kaynak sırasında patladı

22 Mayıs 2013 15:50

Patlamayla birlikte kaynak ustası yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.Silopi İlçesi'nde petrol taşımacılığı yapan İdris Yıldırım'a ait 73 SN 221 plakalı tanker, benzin yükünü boşalttıktan sonra, tankerde tespit edilen arızayı gidermek üzere Kizir mevkiindeki kaynakçıya gitti.

30 yaşındaki kaynak ustası Hakim Gündüz, kaynak yaptığı sırada tanker, aniden alev alarak patladı. Meydana gelen patlamada kaynak ustası Hakim Gündüz olay yerinde yaşamını yitirirken, patlamanın etkisiyle araç sürücüsü İdris Yıldırım ve Suriye uyruklu biri olmak üzere toplam 2 kişi de yaralandı.

Mehmet Selim Yalçın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Patlamayla birlikte çıkan yangına, Silopi Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı müdahale etti. Kısa süren çalışma sonrası yangın söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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