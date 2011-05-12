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SİLOPİ'DE OPERASYON ANKARA (A.A)

12 Mayıs 2011 14:07

-SİLOPİ'DE OPERASYON ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Silopi'de polis noktasına yönelik saldırıyla ilgili çok yönlü operasyonların sürdürüldüğünü belirterek, ''Umuyorum ki kısa sürede bunu yapan hain ellere ulaşacağız. Gerekenler yapılacak, tetiği çekenler Türk adaletine teslim edilecek'' dedi. Bakan Güneş, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Güvenlik Toplantısı öncesinde gazetecilerin Silopi'de polise yönelik silahlı saldırıyla ilgili sorularını yanıtladı.  Silopi Polisevi civarında meskun alandan polis noktasına silahlı saldırı yapıldığını belirten Güneş, saldırıda 2 polis memurunun şehit olduğunu hatırlattı.  Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Güneş, ''Konuyla ilgili çok yönlü operasyonlar sürdürülüyor. Umuyorum ki kısa sürede bunu yapan hain ellere ulaşacağız. Gerekenler yapılacak, tetiği çekenler Türk adaletine teslim edilecek'' diye konuştu.  ''Hain ellere, kandan medet uman insanlara insan demeye utandığını'' ifade eden Güneş, şunları söyledi: ''Bunlar şiddetten medet umanlar, bulanık suda yaşayan insanlar ya da insana benzeyen varlıklardır. Biz büyük bir devletiz, büyük devletin teşkilatları ülkenin güvenliğini sağlama hususunda, insana benzeyen varlıklarla baş etme hususunda kararlı mücadelemizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Şiddetle bir yere varmaya çalışanlarla mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz.''

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