Silopi’de öğretmenlerden velilere aşure ikramı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi\'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu\'nun öğretmenleri, pişirdikleri aşureyi okulda eğitim gören öğrencilerle velilerine dağıttı.

Nene Hatun Anaokulu Müdürü Hayriye Soydoğan ve okulda görevli 10 öğretmen tarafından \'Aşure Günü\' etkinliği düzenlendi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinliğe Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Şırnak Vali Yardımcısı Ümit Altay’ın eşi Şule Altay, Silopi Kaymakamı Savaş Konak’ın eşi Öznur Konak, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan’ın eşi Filiz Erdoğan ve öğrenci velileri katıldı. 200 öğrencisi bulunan okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yakınları, büyük ilgi gösterdi. Dağıtılan aşurelerden alan veliler, etkinliği düzenleyen okul idarecisine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Aşurenin birlik ve beraberlik anlamına geldiğini belirten Nene Hatun Anaokulu Müdürü Soydoğan, \"Veliler ile birlikte kaynaştırmayı düşündüğümüz bir etkinlik oldu. Etkinliğimize katılanlara çok teşekkür ederiz\" dedi.



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