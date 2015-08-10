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Silopi’de mayınlı tuzak: 4 polis şehit!

Polis zırhlı aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın PKK’lılarca patlatıldı

10 Ağustos 2015 14:47

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 1 polisin şehit olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği Başak Mahallesi’ndeki olayların ardından, bugün mahalleye giden zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın patladı. Patlamada araçta bulunan 4 polis şehit oldu.

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde geçen cuma günü PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerinin güvenlik güçlerinin girişini engellemek için kazdığı hendekleri kapatmak için gittiği Başak ve Barbaros Mahallesi’nde polislere ateş açılmasıyla çıkan olaylarda, polis memuru Muhammet Onur Demir şehit olurken; Hamdi Ulaş, Kamuran Bilin ve Hıdır Tamboğa yaşamını yitirmişti.

Olayların ardından bu sabah saatlerinde Başak Mahallesi’ne giden polis ekibine bombalı tuzak kuruldu. Polis zırhlı aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan mayın PKK’lılarca patlatıldı.

Patlamada araçta bulunan 4 polis memuru şehit oldu. Yaralı polis memurları Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganların yakalanması için mahallede geniş çaplı operasyon başlattı. Mahalleden yer yer silah sesleri geldiği duyuldu.

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