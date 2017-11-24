Silopi'de işadamı öğretmenlere çiçek dağıttı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde yaşayan işadamı Mehmet Bilen, Öğretmenler Günü nedeniyle ilçe merkezi, belde ve köylerdeki okulları gezerek, öğretmenlere çiçek verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik etkinlik düzenleyen işadamı Mehmet Bilen, ilçe merkezi, belde ve köylerdeki okulları ziyaret etti. İki gündür ziyaret ettiği okullarda öğretmenleri kutlayan Bilen, kırmızı karanfil verdi. Öğretmenler çiçekler için Mehmet Bilen\'e teşekkür etti.

Öğretmenlerin çok zor koşullar altında fedakârca görev yaptığını belirten Bilen, \"24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarımıza giderek öğretmenlerimize çiçek dağıttık. Personellerimizle öğretmenlerimize ulaşmaya çalıştık. Onlar zor koşullar altında bile fedakârca görev yaptıkları için böyle bir etkinlik yaptık. Onları sevindirmek istedik. Bu maksatla böyle etkinlik düzenledik\" dedi.



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