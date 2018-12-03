Silopi'de, 'Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yürüyüşü

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan Kaymakam Sezer Işıktaş, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin topluma kazandırılması gerektiğini söyledi.

Silopi\'de, özel rehabilitasyon merkezince \'Dünya Engelliler Günü\'nde, engellilere yönelik farkındalık oluşturulması için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ile eşi Tuğba Işıktaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve özel eğitim kurumu çalışanları ile öğrencileri katıldı. Emniyet Müdürlüğü önünden başlanan yürüyüş, 2\'nci Cadde üzerinden İpekyolu bitimine kadar sürdürüldü. Yürüyüşe, yoldan geçenler de alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşün ardından konuşan Kaymakam Işıktaş, herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, \"3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde farkındalık oluşturmak için yürüyüşe katıldık. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün sağlam bir şekilde yürüyebiliyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz; ama her an kendimizin, çocuklarımızın başına olaylar gelip, engelli olabiliriz. Dolayısıyla bu kardeşlerimizin içinde bulunduğu durumu anlayarak, bunlara hayatı kolaylaştırmamız gerekir. Olabildiğince engellileri kaldırarak, sosyal hayatın içinde yerleştirmemiz gerekiyor\" dedi.



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