Silopi'de büyük araçların dar sokakları kullanmasına mahalleliden tepki

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde yük taşıyan kamyon ve TIR\'lar ile tanker şoförlerinin mesafeyi kısaltmak için çevre yolundan çıkıp İpekyolu\'na gitmek için Cumhuriyet Mahallesi\'nin dar sokaklarını kullanmasına, mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalleli, sokaklarda oyun oynayan çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Habur Sınır Kapısı’na yük taşıyan bazı kamyon, TIR ve akaryakıt tankerlerinin çevre yolunda kuyruk oluşması durumunda ya da mesafeyi kısaltmak için Cumhuriyet Mahallesi 1174 Sokak\'ı kullanarak İpekyolu\'na geçiş yapmalarına mahalle sakinleri tepki gösteriyor. Araçların mahalleden geçmesi, sokakta oynayan çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Mahalle sakinleri, önümüzdeki hafta okulların da açılması ile bu tehlikenin artacağını söyledi. Mahallede oturan 4 çocuk annesi Zeynep Zeyrek, “Çocuklarımız her dakika koşuyor, korkuyoruz, yapamıyoruz. Arkalarından biz de koşuyoruz. Tankerler geçiyor. Böyle olmuyor. Yolu kapatsınlar\" dedi.

İlçede esnaflık yapan Resul Zeyrek ise çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, \"Bir gün ben evde kalıyorum, bir gün kapı komşum kalıyor. Bir gün diğeri kalıyor. Biz böyle nöbetleşe büyük araçların geçtiği sokakta çocuklara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu böyle devam ederse, sıkıntı büyüyecek. Benim çocuğum öldükten sonra dünyalar benim olsa ne olur. Büyük araçlar geçmese ne olur, yol kapansa ne olur. Bir tane çocuğu dünyaya getirip, büyütüp, sahip çıkıp okutmak kolay mı? Her gün bu çocuk bir arabanın altında kalır mı endişesinin yaşıyoruz\" diye konuştu.

TIR\'ın dorsesinin çarpması sonucu evinin duvarının yıkıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hazım Zeyrek de \"Gördüğünüz gibi araçlar geçiyor. Duvarımızı deldiler. Burası dar bir sokak, onun için çok tehlikeli bir durum. Tehlikeli madde yüklü araçlar geçiyor. Biz o yüzden bu yolun yetkililer tarafından TIR trafiğine kapatılmasını istiyoruz. Evimize, işimize gidemiyoruz. TIR\'ların geçmesi sonucu evimin her tarafı delindi. Evimin her köşesinde çatlaklar oluştu\" dedi.



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