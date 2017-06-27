Silopi’de bir kadına ters yöne giren zırhlı polis aracı çarptı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde polise ait zırhlı aracın ters yöne girerek çarptığı üniversite öğrencisi Mizgin Kızıl yaralandı. Polisin olay yerinden uzaklaştığı öne sürülürken Kızıl ise çevredeki yurttaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlara tepki gösteren Kızıl, “Güvenliğimiz için dolaşıyorlarmış, böyle mi güvenliğimizi sağlıyorlar” dedi.

Son 10 ay içerisinde 14 kişi zırhlı ya da bölgedeki polis veya askerlere ait araçların çarpması ya da ezmesi sonucu yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Silopi’deki Kıbrıs Caddesi’nde 24 Haziran’da ters yönde ilerleyen polise ait zırhlı araç, bayram alışverişine çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mizgin Kızıl’a çarptı.

dihaber’de yer alan habere göre zırhlı aracın olay yerine gelenlerin uyarılarına rağmen kaçtığı iddia edilirken, ağır yaralanan Kızıl yurttaşlar tarafından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Başından, boynundan ve kolundan yaralanan Kızıl’a ilk müdahale Silopi Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

Başına dört dikiş atılan Kızıl’ın sağ kolu alçıya alındı ve boynuna da boyunluk takıldı. Mizgin Kızıl’ın tedavisine evde devam edildiği belirtildi.

"Kızıma çarpmışlar ve kaçmışlar"

Kızına çarpıp kaçtığı ileri sürülen polislere tepki gösteren baba Fettah Kızıl, “Çocuklarım bayram alışverişi için çarşı merkezine gitmişti. Telefon geldi kızımın hastanede olduğunu öğrendim. Kızıma çarpmışlar ve kaçmışlar. İnsanlar zırhlı aracın peşinden koşuyorlar ‘birine çarptın’ diye ama durmuyor. Ancak hastaneye gittiğimde polis oradaydı. Hiçbir şey olmamış gibi ifade almak için gelmişler” dedi ve “İnsanların canı bu kadar ucuz mu” diye sordu.

Kızı ağır yaralandığı halde hastane tarafından rapor verilmediğini söyleyen baba Kızıl, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Kızım öğrenci olduğunu söyledi ve rapor istedi. Ancak hastane kızımı bu haldeyken Cizre Devlet Hastanesi’ne gidip rapor almamızı söylediler. Biz davacı olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Yeter artık kaç can yandı."

"Yolda bile değildim"

Ters yönde giden zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Mizgin Kızıl da, “Bana çarpıp kaçanlar ifademi almak için zaman kaybetmediler. Eve gelip ifademi almak istediklerinde onlardan davacı olacağımı söyledim” diye konuştu.

Kızıl, şunları ifade etti:

"Bu panzerlerin şehir içinde ne işi var. Onlarca insanımız öldü. Normal bir trafik kazası olsa kazayı yapan tutuklanıyor. Ama bizim gibi panzer çarpan insanlara ‘Geçmiş olsun’ deyip gönderiyorlar. Güvenliğimiz için dolaşıyorlarmış, böyle mi güvenliğimizi sağlıyorlar. Ben kaldırımda yürürken bu hale geldim yolda bile değildim. Bayramı zehir ettiler. Bin bir hevesle yaptığım bayram alışverişi burnumdan geldi."