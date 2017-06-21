Zırhlı araç kazalarına bakanlık müfettişi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve Diyarbakır-Bingöl karayolunda zırhlı araçların peş peşe karıştığı trafik kazalarında ölümler artarken, Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. HDP yeni soru önergeleriyle konuyu yeniden TBMM gündemine taşırken, İçişleri Bakanlığı da Diyarbakır'a 2 müfettiş gönderme kararı aldı.

14 Haziran'da Lice ilçe merkezinde zırhlı polis aracının çarptığı 85 yaşındaki Pakize Hazar'ın ölümünden sonra önceki gün özel harekat timlerini taşıyan bir midibüs sivilleri taşıyan bir minibüse çarptı. Olayda 2 kişi olay yerinde, yaralı bir sivil de bugün hayatını kaybetti.

Bu olayda ölen kişilerin taziyesinden dönen Lice'nin Yolçatı Köyü nüfusuna kayıtlı Zeynep Demirbaş, Fikri Demirbaş, Abdülhamit Dağtaş, Mevlüt Dağtaş ve Mahmut Öner adlı vatandaşların içinde bulunduğu araç, Duru mevkiinde zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Kazada araç içindeki 5 kişi hayatını kaybederken, 4 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zırhlı araçların bir haftada 9 ölümlü kazaya karışması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Vali taziyeye katıldı

Bugün açıklanan Valiler Kararnamesi ile Kocaeli'ye atanan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, dün hayatını kaybeden 5 kişi için Liceliler Yasevi'nde kurulan taziyeyi ziyaret etti. Ailelere başsağlığı dileyen Aksoy, açıklama yapmadan taziye evinden ayrıldı.

HDP'den bir soru önergesi daha

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ten sonra milletvekili Feleknas Uca da TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergesinde Uca, OHAL'in ilan edilmesinden sonra Doğu ve Güneydoğu'da zırhlı araçların neden olduğu trafik kazalarında yaşanan artışa dikkat çekerek, özel komisyonla olayların araştırılmasını istedi.

Zırhlı aracın kamerasına özel inceleme

Dünkü kazada hayatını kaybeden Abdülhamit Dağtaş ve Mevlüt Dağtaş'ın kardeşi Edip Dağtaş, olayda polis aracının kusurlu olduğunu söyledi.

T24'e konuşan Dağtaş, şunları ifade etti:

"Abimlerin içinde bulunduğu araç, taziyeden Diyarbakır'a dönerken Fis Ovası denilen mevkiye varmadam olay meydana geliyor. Bizim araç kendi şeridinde ilerlerken zırhlı araç çarpıyor. Dün olay yerine gitmemize izin vemediler. Bugün gidip gözlerimizle gördük. Zırhlı araç kendi şeridinden çıkıp abimlerin olduğu şeride geçmiş ve yerde 10-15 metre kadar lastik izleri mevcut. Bunları kayıt altına alıp soruşturmayı yürüten savcıya da verdik. Savcı bey, zırhlı araçtaki görüntüleri özel kriminal inceleme merkezine göndereceğini söyledi. Görüntülerin kurtarılması için. Silinmiş mi kazadan dolayı hasar mı görmüş bilemiyoruz. Ancak savcı beyin söylediği 'görüntüleri kurtarmaya çalışıyoruz' şeklindeydi. Şikayetçiyiz. Olayın peşini bırakmayacağız."

Bu arada olayların araştırılması için İçişleri Bakanlığı'ndan iki müffettişin diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.