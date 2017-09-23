Silopi’de aşiret lideri, 15 Temmuz şehitleri için kurban kesti

Halil COŞKUN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi Görümlü Beldesi\'nde oturan ve yıllarca terörle mücadelede güvenlik güçleriyle birlikte hareket eden Bersuva Aşireti lideri Abdulkerim Özdemir, 15 Temmuz şehitleri için 24 küçük, 1 de büyükbaş kurban keserek mevlit okuttu. Kesilen kurban etlerini de taburdaki askerler ile köylülere dağıtan Özdemir, \"Keşke şartlar elverseydi de 10 bin kurban kesebilseydim\" dedi.

Şırnak bölgesinde yaklaşık 5 bin kişiden oluşan ve yıllarca terörle mücadelede etkin görev üstlenen Bersuva Aşireti lideri ve eski korucubaşı Abdulkerim Özdemir, geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gelişmeleri televizyondan takip ettiğini, halkın gösterdiği mücadeleyle darbenin bertaraf edilmesinden duygulandığı için oğlunu telefonla arayarak 10 kurban kestirdiğini söyledi. O günden beri aralıklarla sık sık şehitler için kurban kestiren Özdemir, 1 yıl içerisinde yaklaşık 100 kurban kestirdi. En son dün 24 küçük ve 1 de büyükbaş hayvanı kurban olarak kesen Özdemir, şöyle dedi:

\"Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. 15 Temmuz 2016 darbe gecesinde Ankara\'da olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'in çağrısını televizyonlardan izledim. Çok etkilendim ve duygulanmıştım. Halkın gösterdiği mücadele karşısında darbe bertaraf edilmişti. Ben de oğlumu telefonla aradım. O gecenin sabahında 10 kurban kestim. Bugüne kadar belli aralıklarla şehitlerimiz için 100\'e yakın kurban kestim. Kestiğim kurban etlerini de buradaki mehmetçiklerimize ve köylülerimize dağıtıyoruz. Bugün de yine şehitlerimiz için kurban kestik ve mevlit okuttuk. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Keşke şartlar elverseydi de 10 bin tane kurban kesebilseydim. Bugün kestiğimiz kurban etlerini de Gürümlü Jandarma Taburu ve yine köylülerimize dağıttık. Allah kabul etsin.\"

Okunan mevlit sonrası asker ve köylüler hep bir arada, şehitler için dua ettikten sonra ikram edilen yemekleri yedi.

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