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Yaşam

Silopi'de 6 terörsit teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığı'nden yapılan açıklamada Silopi'de altı teröristin teslim olduğu bildirildi.

06 Mart 2010 02:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı'nden yapılan açıklamada Silopi'de altı teröristin teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki ''Bölücü Terör Örgütüyle Mücadeleye'' ilişkin duyuruya göre, bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan barınma alanlarından kaçan altı terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine önceki gün (4 Mart 2010) saat 19:00'da teslim oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde de terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kaçak, güvenlik güçlerince önceki gün yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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