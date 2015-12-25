Silopi’de 6 gündür sokakta bekletilen Taybet İnan’ın cenazesi bugün morga kaldırıldı

Silopi'de komşusundan evine dönerken öldürülen 57 yaşındaki Taybet İnan'ın cenazesi yaşamını yitirdiği sokaktan yedi gün sonra alınabildi. İnan'ın cenazesi Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, sokağa çıkma yasağının 12 gündür sürdüğü Silopi’de yaşamını yitiren 11 çocuk annesi Taybet İnan’ın, çatışmalar sebebiyle ulaşılamayan cenazesi yedi gün sonra alınabildi.

Bugün sabah saatlerinde mahalleye ambulansın girmesinin ardından yurttaşlar beyaz bayraklarla sokağa çıkarak Taybet İnan’ın cenazesini ambulansa taşıdı. İnan’ın cenazesi Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cenazenin alınması için HDP milletvekilleri günlerdir yetkililerle görüşüyordu. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez de konu hakkında soru önergesi vermişti. Silopi'de sokağa çıkma yasağı 14 Aralık'tan bu yana sürüyor.

Taybet İnan'ın oğlu Mehmeh İnan, “Savcı ve güvenlik güçleri ile yaptığımız görüşmede beyaz bayrak ile sokağa çıkıp cenazeyi alabileceğimizi söylediler. Biz cenazeyi almak için dışarı çıktığımızda beyaz bayrağa bile ateş ediyorlardı. Eğer biz devlet yetkililerin dediğini yapmış olsaydık şimdi sokak ortasında bir değil birçok cenazemiz olacaktı” demişti.