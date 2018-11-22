Silopi'de 4.1 büyüklüğünde deprem

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta merkez üssü Silopi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Şırnak’ın Silopi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.50’de meydana geldi. Yerin 6.91 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü ise Silopi ilçesine bağlı Buğdaylı köyü olarak açıkladı.