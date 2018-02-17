Silopi'de 150 kursiyere, girişimci sertifikası verildi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ta, Silopi ilçesi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan girişimci kursuna katılan 150 kişiye, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan KOSGEB girişimcilik kursunu tamamlayan 150 kursiyer, sertifikalarına kavuştu. Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene Kaymakam Savaş Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ve sertifika alacak kursiyerler katıldı. Kursiyerlere belgelerini veren Kaymakam Konak, herkese başarılar diledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen de yaptığı konuşmada, yeni iş alanlarının açılmasına öncülük etmeyi hedeflediklerini belirterek, \"Bölgemiz ve ilimiz zor bir süreçten geçti. Bu zor süreçten sonra inşallah huzura kavuştuğu bir dönemi de yaşıyoruz. Bu huzurla beraber ilçemizde her alanda bir yenilenme, bir gelişme söz konusu. Bu yenilenme ve gelişme konusunda Silopi’mize katkıda bulunacağımız, üretime dönük, katma değere dönük ve istihdama yönelik çalışmaların yapılması gerekli sonucu ortaya çıktı. Biz kurum olarak bu noktada üstümüze düşeni yapmayı planladık. KOSGEB girişimcilik kursu açmayı planladık. Silopi’de esnaflarımızın ya da iş adamlarımızın, devletimizin sunduğu hibe programlarından faydalanabilmesi için gerekli olan KOSGEB girişimcilik kursunu açtık. 150 esnaf ve girişimcimiz bu kurstan faydalandı. Kurslarımız devam edecek. Kurslarımıza öncelik vermemizin amacı, ilçemizde üretim anlamında, katma değer ve istihdam anlamında esnafın elini güçlendirmekti. Yoğun bir talep aldık. 500 civarında esnafımız bu kurslardan faydalanmak için başvuru yaptı. Umut ediyoruz ki bu belgelerden sonra kalkınma ajanslarına başvuru yapıldığında en yüksek seviyede projeleri kabul olur, Silopi’mize istihdam anlamında veri girişi sağlanır\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI