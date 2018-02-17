T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silopi'de 150 kursiyere, girişimci sertifikası verildi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ta, Silopi ilçesi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan girişimci kursuna katılan 150 kişiye, düzenlenen törenle sertifikaları verildi

17 Şubat 2018 21:07

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ta, Silopi ilçesi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan girişimci kursuna katılan 150 kişiye, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
Silopi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan KOSGEB girişimcilik kursunu tamamlayan 150 kursiyer, sertifikalarına kavuştu. Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene Kaymakam Savaş Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ve sertifika alacak kursiyerler katıldı. Kursiyerlere belgelerini veren Kaymakam Konak, herkese başarılar diledi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen de yaptığı konuşmada, yeni iş alanlarının açılmasına öncülük etmeyi hedeflediklerini belirterek, \"Bölgemiz ve ilimiz zor bir süreçten geçti. Bu zor süreçten sonra inşallah huzura kavuştuğu bir dönemi de yaşıyoruz. Bu huzurla beraber ilçemizde her alanda bir yenilenme, bir gelişme söz konusu. Bu yenilenme ve gelişme konusunda Silopi’mize katkıda bulunacağımız, üretime dönük, katma değere dönük ve istihdama yönelik çalışmaların yapılması gerekli sonucu ortaya çıktı. Biz kurum olarak bu noktada üstümüze düşeni yapmayı planladık. KOSGEB girişimcilik kursu açmayı planladık. Silopi’de esnaflarımızın ya da iş adamlarımızın, devletimizin sunduğu hibe programlarından faydalanabilmesi için gerekli olan KOSGEB girişimcilik kursunu açtık. 150 esnaf ve girişimcimiz bu kurstan faydalandı. Kurslarımız devam edecek. Kurslarımıza öncelik vermemizin amacı, ilçemizde üretim anlamında, katma değer ve istihdam anlamında esnafın elini güçlendirmekti. Yoğun bir talep aldık. 500 civarında esnafımız bu kurslardan faydalanmak için başvuru yaptı. Umut ediyoruz ki bu belgelerden sonra kalkınma ajanslarına başvuru yapıldığında en yüksek seviyede projeleri kabul olur, Silopi’mize istihdam anlamında veri girişi sağlanır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Selim YALÇINSİLOPİDHASilopiHalk Eğitim MerkeziSilopi Halk Eğitim MerkeziKOSGEBHalk Eğitim MerkezindeKaymakam Savaş KonakMilli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman BilenKursiyerlere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24