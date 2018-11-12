Silopi'de 10 Kasım töreni

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Koç İlkokulu\'nda, tatil günü olan Cumartesi\'ye denk gelmesi nedeniyle ertelenen 10 Kasım Atatürk’ü anma programı bugün düzenlendi. Programda öğrenciler hem şiir okudu, hem de program sunuculuğunu kendileri gerçekleştirdi.

Silopi Koç İlkokulu\'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Programda 1 ve 2\'nci sınıf öğrencileri, Atatürk’ü anlatan şiirler okudu. Sunuculuğunu da yine kendilerinin yaptığı programda öğrenciler, Atatürk\'ün yaşamını anlatan şiir okudu.

Okul Müdürü Ali Bilgin Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk’ü yad dettiklerini belirterek, programı başarı ile sunan minik öğrencilere de teşekkür etti.

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