Silopi kırsalında patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği bölgede yapılan aramalarda, 9 kilo plastik patlayıcı, 1 adet AT-4 TAS füzesi ve 1 adet Rus yapıma 12.7 uçaksavar, 3 adet kaleşnikov marka tüfek ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geirildi.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyü Yankale bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bölgede yapılan aramalarda küçük çapta bir cephaneliğin ele geçirildiği ortaya çıktı. Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"19.09.2018 tarihinde, İlimiz Silopi ilçesi Bostancı köyü Yankale bölgesinde, Şırnak İl J.K.lığı ve 172’nci Zırhlı Tug.K.lığı unsurlarıyla birlikte icra edilen ortak operasyon faaliyeti neticesinde; 8-9 kg plastik patlayıcı ile bir miktar kablo, 1 adet AT-4 TAS füze, 1 adet Rus yapımı 12.7 uçaksavar, 3 adet AK-47 Kaleşnikov P. Tf., 15 adet Kaleşnikov şarjörü, 500 adet mekanik fünye, 450 adet elektrikli fünye, 3 adet P.Tf. askı kayışı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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