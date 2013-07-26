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Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün nöbet kulübesine patlayıcı ve molotof atıldı. Saldırıda Terörle Mücadele Şube Müdürü yaralandı

26 Temmuz 2013 11:12

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünün arka bahçesine atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Terörle Mücadele Şube Müdürü yaralandı.
 
BDP Silopi'de "hükümet adım at" adı altında yürüyüş düzenledi. Yürüyüş ve basın açıklamasının ardından bir grup gösterici Yeşiltepe Mahallesi'ndeki ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne geldi.

Göstericiler nöbetçi kulübesine el yapımı patlayıcı ve molotof attı. Saldırıda Terörle Mücadele Şube Müdürü Aşir Yıldız göğsünden yaralandı. Yıldız, Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan olayla ilgili bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

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