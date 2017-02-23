Siloları, binaları tuval yapan sanatçı

30 metre uzunluğundaki yapıya çizilen küçük kız resminin boyası bile daha tam olarak kurumasa da kentin en çok konuşulan şeylerinden biri oldu.

Ressam Guido van Helten, Avrupa ve ABD'deki şehirlerde büyük binalara dev resimler çizmesiyle meşhur bir sanatçı.

Avustralya'nın güneyindeki sadece 200 nüfuslu büyük bir topluluk ruhuna sahip Coonalpyn kasabasında ilgi odağı Guido van Helten.

Van Helten BBC'ye yaptığı açıklamada, "Adelaide ve Melbourne arasındaki otoyol üzerinde bulunan küçük bir kasaba burası. İnsanlar büyük ihtimalle adına bile dikkat etmeden buradan geçiyor" dedi.

Resmi gören bir noktada açılan kafe, kasabada yıllardır açılan ilk yeni işletme. Bir sepetli vinçte resmini yapan sanatçının fotoğraflarını çekerek günlerini harcayan emekli bir kamyon şöförünün kendisi de kasabasında meşhur oldu.

Kasaba sakinleri, benzer bir resmin Victoria'daki Brim kasabasına gelen ziyaretçilerin sayısını arttırmasından sonra Guido van Helten'den bu resmi yapmasını istemiş.

Van Helten "Bana en çok keyif veren projelerimden biriydi çünkü ne yaptığımı doğrudan görebildim, bir fark yaratabilmiştim ve bunu hiç beklemiyordum" dedi.

Van Helten'in bir sonraki durağı Güney Avusturalya'daki Aborijin topluluğu Raukkan olacak. Daha sonra Dubai ve Nashville'e geçecek.