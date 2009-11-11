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Politika

Şıllık davasında Gökçek kazandı

Melih Gökçek, “Valla Melih daha şıllıktır” dediği iddia edilen Ak Parti Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandı

11 Kasım 2009 02:00


Yerel seçimler öncesinde bazı bakan ve parti yöneticilerini aleyhinde çalışmakla suçlayan AK Parti’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Valla Melih daha şıllıktır” dediği iddia edilen Ak Parti Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandı

Gökçek, seçimlerden önce CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gazeteci Uğur Dündar’ın yönettiği programa katılmıştı. Programdan önce tartışmadan kimin galip çıkacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Fırat’ın, “Valla Melih daha şıllıktır, Melih PKK’dan girer, genelevden çıkar” sözlerinin basında yer alması üzerine Gökçek, Fırat ve sözlerini haberleştiren Hürriyet gazetesi aleyhine 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın dünkü duruşmasına Gökçek’in avukatı Hicran Alan, Fırat’ın avukatı Hayri Haköver ve Hürriyet gazetesinin avukatı Şükrü Evrim İnal katıldı. Tarafların son beyanlarının alınmasının ardından Yargıç Selahattin Şimşek, davanın kısmen kabul edilerek, Fırat ve Hürriyet gazetesinin, Gökçek’e müştereken 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildiğini açıkladı.

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