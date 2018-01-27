Silivrispor - Karşıyaka: 0-1 (YENİDEN)

İSTANBUL,(DHA)
STAT: Silivri
HAKEMLER: Ali Karatutlu, Mehmet Gökhan Ceylan, Mustafa Onur Özgenç
SİLİVRİSPOR: Batuhan, Onur, Serkan, Ali, Eşref, Tufan (Dk.82 Ramazan Tarık Ergut), Tolgahan, Metin (Dk.46 Barış Bakır), Orhan, Ekrem (Dk.67 Furkan Safi), İsmail
KARŞIYAKA: Erhan, Cenk, Arif, Mahmut (Dk.79 Harun Atalay), Tayfun, Battal (Dk.90 Muhammet Fatih Öztekin), Mustafa, Metin, Abdulhamit, Hakan, Onur
GOL: Dk. 12 Hakan Kuş
SARI KARTLAR: Arif, Hakan, Onur, Erhan (Karşıyaka), Ali, Onu, Orhan (Silivrispor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 19\'uncu hafta karşılaşmasında Karşıyaka, deplasmanda Silivrispor ile karşılaştı. Karşıyaka, 12\'nci dakikada Hakan Kuş\'un golüyle maçı 1-0 kazandı.
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