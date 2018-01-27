T24 LogoT24 Logo
Spor

Silivrispor - Karşıyaka: 0-1 (YENİDEN)

İSTANBUL,(DHA) STAT: Silivri HAKEMLER: Ali Karatutlu, Mehmet Gökhan Ceylan, Mustafa Onur Özgenç  SİLİVRİSPOR: Batuhan, Onur, Serkan, Ali, Eşref, Tufan (Dk

27 Ocak 2018 19:13

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Silivri
HAKEMLER: Ali Karatutlu, Mehmet Gökhan Ceylan, Mustafa Onur Özgenç 
SİLİVRİSPOR: Batuhan, Onur, Serkan, Ali, Eşref, Tufan (Dk.82 Ramazan Tarık Ergut), Tolgahan, Metin (Dk.46 Barış Bakır), Orhan, Ekrem (Dk.67 Furkan Safi), İsmail
KARŞIYAKA: Erhan, Cenk, Arif, Mahmut (Dk.79 Harun Atalay), Tayfun, Battal (Dk.90 Muhammet Fatih Öztekin), Mustafa, Metin, Abdulhamit, Hakan, Onur
GOL: Dk. 12 Hakan Kuş
SARI KARTLAR: Arif, Hakan, Onur, Erhan (Karşıyaka), Ali, Onu, Orhan (Silivrispor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 19\'uncu hafta karşılaşmasında Karşıyaka, deplasmanda Silivrispor ile karşılaştı. Karşıyaka, 12\'nci dakikada Hakan Kuş\'un golüyle maçı 1-0 kazandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Silivri HAKEMLER Ali Karatutlu Mehmet Gökhan Ceylan Mustafa OnurBatuhan Onur Serkan Ali Eşref Tufan DkRamazan Tarık Ergut Tolgahan Metin DkBarış Bakır Orhan Ekrem DkFurkan SafiErhan Cenk Arif Mahmut DkHarun Atalay Tayfun Battal Dk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24