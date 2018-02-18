Silivrispor - Gümüşhanespor: 1- 0

Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Silivri

HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Cem Özbay(xx), Anıl Usta(xx)

SİLİVRİSPOR: Ethem Bayburt(xxx), - Serkan Gürses(xx) Dk. 86 Süleyman Özdamar(?), Güray Kula(xxx), Ali Aytemur(xx), Eşref Korkmazoğlu(xx), Yunus Yaşar(xx), Tolgahan Erbay(xxx), Barış Bakır(xx), Tufan Zahid Arslan(xxx) Dk. 90 Hüseyin Eray Karataş(?), İsmail Düzgün(xx) Dk. 79 Furkan Safi(x), Ramazan Tarık Ergut(xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay(xx), - Muharrem Doğan(x), Salih Zafer Kurşunlu(xx), Ziya Şakar (x) (Dk. 60 Furkan Yaman(xx), Musa Sinan Yılmazer(xx), Oktay Delibalta(xx), Serhat Mermer(x), Mehmet Cansın Çiçek(xx), Melih Gökçek(x) (Dk. 79 Yiğitcan Gülboyu(x), Dilaver Güçlü(xx), Berk İsmail Ünsal(x) (Dk. 60 Zahit Fındık(x)

GOL: DK. 38 Tufan Zahid Arslan

SARI KARTLAR: Ramazan Tarık Ergut, İsmail Düzgün, Yunus Yaşar, Serkan Gürses (Silivrispor), Muharrem Doğan (Gümüşhanespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 23\'üncü hafta karşılaşmasında lider Gümüşhanespor, deplasmanda son sıradaki Silivripspor\'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 38\'inci dakikada Tufan Zahid Arslan kaydetti. Bu karşılaşmanın ardından Silivrispor puanını 13\'e yükseltirken, Gümüşhanespor ise 45 puanda kaldı.