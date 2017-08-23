Silivri'nin 'Baron'u doğum yapan eşini ziyaret ettiği esnada yakalandı

İstanbul 2ilivri’de genç kızları ve çocukları kurye olarak kullanan uyuşturucu çetesinin 'Baron' lakaplı lideri, doğum yapan eşini hastanede ziyarete gidince yakalandı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Silivri’de dikkati çekmemek için genç ve güzel kadınlar ile çocuklara uyuşturucu sattıran çeteyi takibe alan İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimseyle yüz yüze temas kurmayan ve açık kimliği belli olmayan “Baron” lakaplı çete liderini yakalamak için iki ay boyunca çalışma yürüttü.

Çete liderinin eşinin doğum yapacağı bilgisini alan Jandarma, hastane kapısında hasta bekler gibi bekledi. Hastaneye eşini görmeye gelen örgüt liderinin kimliği burada tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı.

Yedi şüpheli tutuklandı

Gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyon ile aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazırlanmış paketler halinde taş kokain ve dört kilogram esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi. Silivri Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli şahıstan yedisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.