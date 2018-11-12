Silivri'den Türkiye'ye örnek olacak proje

İSTANBUL, (DHA)–SİLİVRİ\'DE şehir halkının sağlıklı bir çevrede yaşaması ve hayvan haklarının korunması adına önemli bir protokol imzalandı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Projenin daha kapsamlı bir şekilde devam etmesi yönünde bizim çabamızda devam ediyor. Bu projeyle Türkiye’ye örnek oluşturacağız” dedi.

Sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı, insan-hayvan ilişkilerinin uygarlık ölçütü çerçevesinde, çevreye daha duyarlı, şehir halkının sağlıklı bir çevrede yaşaması ve insanın doğaya karşı olan yükümlülüklerini daha iyi sağlamak amacıyla Silivri Belediyesi, örnek bir işbirliği protokolü imzaladı. Belediye binasında gerçekleşen anlaşmaya Başkan Özcan Işıklar ile birlikte Silivri Hayvan Hakları Koruma Derneği (SİHAYDER) ve Hayvan Hakları Koruma ve Kurtarma Derneği (HAYKURDER) temsilcileri yer aldı.

“İSTANBUL’DA YAPILAN İLK ÇALIŞMALARDAN BİRİYDİ”

Örnek bir iş birliğini hayata geçirdiklerini ifade eden Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Türkiye’de benzer örnekleri var ve bunları da özellikle inceledik. Fakat böyle kapsamlı, kurumsal ve organik bağı olan bir işbirliğinin ilk defa yapıldığını gördük. Birde özendirici ve yönlendirici de oldu. Bölgemizin fiziki ve arazi yapısı, birinci koşul tabi ki. SİHAYDER ve HAYKURDER gibi iki tane çok hakim sivil toplum örgütümüz var. Bizim dönemimizden iki dönem önce bunu başlatan belki de İstanbul’da yine ilk çalışmalardan biriydi ve o dönemde bende belediye meclis üyesi olduğum dönemde hatırlıyorum. 1990’lı yıllarda başlatan belediye başkanımız Sayın Değirmenci’ye sonrasında devam ettiren Hüseyin Turan’a rehabilitasyon merkezini büyüten benden önceki başkanlara teşekkür ediyorum. Projenin daha kapsamlı bir şekilde devam etmesi yönünde bizim çabamızda devam ediyor. Bu proje ile Türkiye’ye örnek oluşturacağız. Bu protokol ile bir kent ortaklığı olmuş olacak. Çok önemli bir kanayan yaraya ve de toplumsal soruna sadece günübirlik çözüm değil, sürdürülebilir şekilde sorunların çözümü açısından bir işbirliği bu. Süreci kurum olarak yönetmek ve kalıcı olmasını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

“AVRUPA’DA BUNLARI GÖRMEK DAHA MÜMKÜN”

Hayvan hakları ve hayvanlara davranış şekilleri ile alakalı dünyanın gelişmiş ülkelerini örnek gösteren Başkan Özcan Işıklar, “Özellikle demokratik süreçlerini tamamlamış ve sanayileşmiş, sonrasında da sosyal politikalarını geliştirerek daha çok çevre duyarlılığı, hayvan haklarına duyarlılık gösteren ülkeler bunlar. Avrupa’da bunları görmek daha mümkün. Bizde kaynakları harekete geçirebilirsek çözülemeyecek bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Hayal güçleri bizleri buraya getirdi ve inşallah bu sürer ve devam eder. Çünkü buna çok ihtiyacımız var” açıklamalarında bulundu.

SİHAYDER ve HAYKURDER temsilcileri ise Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’a verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek projenin Türkiye’de örnek oluşturacağını ve gelişerek sürdürüleceğini dile getirdiler.