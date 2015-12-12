Silivri'deki Umut Nöbet’ini Ayşe Cemal devraldı

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki Umut Nöbeti’ni Cumhuriyet gazetesinin Reklam Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörü Ayşe Cemal devraldı.

Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre Can Dündar ve Erdem Gül’e destek amacıyla Silivri Cezaevi önünde başlatılan ‘Umut Nöbeti’ dün de soğuk ve yağışlı havaya karşın devam etti. Dünkü nöbette, gazetenin Reklam Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörü Ayşe Cemal, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Cemal Uşak, Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav, Mehmet Baransu’nun eşi Nesibe Baransu, Kazete Genel Yayın Yönetmeni Berrin Gürçay Dilekçi, eski TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, eski TGS ve Anadolu Ajansı çalışanları Tuncay Yıldırım, Metiner Erdem ile Hüsnü Erdem vardı.

Öfkeli ve hüzünlüyüz

Ayşe Cemal, Silivri Cezaevi önüne Can Dündar ve Erdem Gül’ün ifade özgürlüğü için geldiğini kaydederek, “Can Dündar benim genel yayın yönetmenim. Son güne kadar toplantısını ertelemedi. Tutuklanacağını biliyordu ama biz hiç ihtimal vermiyorduk" dedi. İzmir’den gelen Berrin Gürçay Dilekçi ise “Tamamen haberleşme özgürlüğü adına ve yarınlarımız için buradayız” dedi.

Erkam Tufan Aytav, tutuklanan gazetecilerle, dışardakilere mesaj verilmek istendiğini söyledi. Aytav, “Eğer biat etmezseniz, sizin de akıbetiniz bu olacak mesajıydı. İbret için içeriye alındılar” dedi. Nesibe Baransu “Umutlu yarınlara umut olabilmek adına bugün buradayız” diye konuştu.