Silivri'deki Umut Nöbeti’nde dört gazeteci

Tutuklanan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek amacıyla 1 hafta önce başlatılan “umut nöbetini” eski CHP Milletvekili ve eski Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, eski Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, Divriği Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yahya Kemal Bayar ve gazeteci Candaş Tolga Işık devir aldı.

Cumhuriyet’ten Ali Açar'ın haberine göre umut nöbeti kapsamında dün sabah ilk nöbeti Tarık Toros aldı. Gazetecinin ulaştığı bilgiyi yayımlamak ve halkın haber alma hakkını sağlamak gibi bir görevi olduğunu kaydeden Toros şunları söyledi: “Bunu yayımladığı içinde hiç bir şekilde suçlanamaz, yargılanamaz ve zindana atılamaz. İçeride en temel haklarından mahrum bırakılarak tecrit ediliyorlar. Türkiye’de medya özgürlüğü kalmadı.”

Yahya Kemal Bayar ise burada insanlık nöbeti tutulduğunu söyleyerek, “Özünde burada insanlık ve gazetecilik yargılanıyor” diye konuştu. Candaş Tolga Işık da Dündar ve Gül’ün tutuklanmasının ardından meslektaşları tarafından doğan tepkiye destek vermek amacıyla geldiğini söyledi.

Oktay Ekşi de görevini tam yaptıkları için yargılanan gazetecilere destek için geldiğini belirtti. Siyasetin yargıya burnunu soktuğu zaman yargının çürüyeceğini anlatan Ekşi “Onlar gazetecilik görevlerini tam olarak yerine getirdikleri için mağdur edilmişlerdir. Bu onları mağdur edenler adına utanç vericidir. Ülkeyi yönetenler açısından da onların isminin hiç bir zaman saygıyla anılmasına neden olmayacaktır” dedi.

Basın Konseyi’nin organize ettiği, “Umut Nöbeti” bugün de sürecek. Bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Posta Gazetesi Yazarı Nedim Şener ile Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi ve Türkiye Barolar Birliği 2. Başkanı Av. Başar Yaltı nöbet tutacak.