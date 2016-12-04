Silivri'deki tutuklu 'Cumhuriyet'çilerden Aladağ mesajı: Kızlarımızı yakan ateş koğuşumuza düştü

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu çizer, yönetici ve yazarların buluştuğu Silivri Cezaevi'ne giden CHP milletvekili Erdoğan Toprak, Kadri Gürsel, Musa Kart ve Bülent Utku ile görüştü. 10 tutuklu yönetici ve yazarından Kadri Gürsel, Musa Kart ve Bülent Utku, kendilerini ziyaret eden CHP’li Erdoğan Toprak aracılığıyla Adana faciasına ilişkin olarak "Kızlarımızı yakan ateş koğuşumuza da düştü" mesajı gönderdi. Toprak, görüşmeden sonra iddianamenin bir an önce hazırlanmasını talep etti. Toprak, "Arkadaşların hepsinin morali yüksek. Hepsi haksız yere tutuklanmış olmanın üzüntüsü içinde. İddianamenin hazırlanmasıyla bu haksızlığın en kısa zamanda biteceğine inanıyorlar. Bir an evvel iddianamenin hazırlaması lazım" dedi.

Cumhuriyet gazetesine yönelik düzenlen 'FETÖ' operasyonunda tutuklanan Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni Turhan Günay, çizer Musa Kart, yazarlar Hakan Kara ve Güray Öz, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyeleri avukat Bülent Utku, avukat Mustafa Kemal Göngör ve Önder Çelik, bir aydır Silivri Cezaevi’nde.

Gürsel, Kart ve Utku’nun Erdoğan Toprak aracılığıyla gönderdiği mesajlar ise şöyle:

Kadri Gürsel: Cumhuriyet’in tutuklu yönetici ve yazarlarına ve bizim gibi tüm tutuklu gazetecilere CHP’li vekiller başta olmak üzere özgürlükçü, demokrat ve yurtsever insanların ve sivil toplumun verdiği destek için minnettarız. Ülkemizin özgürleşmesi için dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir örnektir, Cumhuriyet’in yaşatılması ve savunulması.

Musa Kart: Bugün davamızdan da koşullarımızdan da söz etmek gelmiyor içimden. Adana olayında kızlarımızı yakan ateş koğuşumuza da düştü. Çocuklarımızı tarikatların ilkel ve geri koşullurına terk edenler cemaatle mücadelerinde inandırıcı olmazlar.

Bülent Utku: Gençlerin çocukların cemaatlere teslim edilmesine itirazım var. Hukukun, yargının cemaatlere teslim edilmesine itirazım var. Bu teslim vahim onulmaz yaralar açıyor.