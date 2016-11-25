Silivri'deki 3 tarihi konak 30 yıllığına Fenerbahçe Üniversitesi'ne tahsia edildi

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, basın mensuplarıyla Silivri'ye gelerek Fenerbahçe Üniversitesi'nin arazisini gezdi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onay vermesinin ardından TBMM Genel Kurulu tarafından da kabul edilen Fenerbahçe Üniversitesi için Silivri Belediyesi tarafından tahsis edilen yerleri gezen yöneticilere Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar eşlik etti.

Silivri Belediyesi tarafından Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan ek hizmet binalarının yanındaki 3 tarihi konak, 30 yıllığına Fenerbahçe Üniversitesine tahsis edildi.

En az bir fakülte ile 2018 yılında eğitime açılması hedeflenen üniversitede, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olacak.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Uslu, üniversitenin kurulmasına izin verildiği için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhuriyetine inanan ve önemli insanların yetiştirilmesine Fenerbahçe olarak katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin eğitim ve spor açığı var. Fenerbahçe Üniversitesinde yetişen çocuklar buradan koşarak bizleri daha iyi yerlere getirir buna inanıyorum. İnşallah hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Işıklar ise Fenerbahçe'nin ilçelerine değer katacağını kaydetti.



Mevcut binaların ve kampüs yapılacak arazinin gezilmesinden sonra belediye başkanı Işıklar, yöneticiler ve basın mensupları yemek yedi.