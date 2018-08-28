T24 LogoT24 Logo
Gündem

SİLİVRİ'DE YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 

  İstanbul DHA  Silivri'de 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, binada bulunan 3 kişi dumandan etkilendi

28 Ağustos 2018 00:25

 

İstanbul DHA 
Silivri\'de 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, binada bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. 
Silivri Mimarsinan\'da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi sinir krizi geçirdi ve dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi. Yangının asıl çıkış sebebi araştırılıyor.


Görüntü Dökümü:
---------------------
- Dumanların görüntüsü
- Binanın görüntüsü
- Dumandan etkilenenlere müdahale edilmesi
- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
- Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA  SilivriMimarsinanSilivriYangınSağlıkYangınınGörüntü Dökümü DumanlarınBinanınDumandanDetaylar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24