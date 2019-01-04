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SİLİVRİ'DE TAŞAN DERE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

  Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)  Silivri Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuzla Deresi aşırı yağış sebebiyle taştı

04 Ocak 2019 18:30

 

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA) 
Silivri Mimarsinan Mahallesi\'nde bulunan Tuzla Deresi aşırı yağış sebebiyle taştı. Özgürlük Caddesi\'nin bir bölümü sular altında kalınca sürücüler zor anlar yaşadı. 
İstanbul Silivri\'de dün geceden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağmur ilçenin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Mimarsinan Mahallesi\'ndeki Tuzla Deresi aşırı yağış nedeniyle taştı. Özgürlük Caddesi\'nin bir bölümü sular altında kalınca sürücüler zor anlar yaşadı. Alipaşa - Mimarsinan bağlantı yolunu kullanan sürücüler taşma bölgesinde duraklayarak kontrollü geçiş sağladı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri bölgede çalışma yaptı. 
Yağmur sularının oluşturduğu geniş arazideki su birikintisi kameralara yansıdı. 

Görüntü dökümü:
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-Dere taşmasının görüntüsü
-Araçların zor anlar yaşaması
-Arazi üzerindeki su birikintisi        
-Detaylar 
 
 

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