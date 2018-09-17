Silivri'de öğrenciler eğitim setleriyle okulla başladı

İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ Belediyesi tarafından verilen eğitim setleriyle okula başlayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin mutluluğu görülmeye değerdi.

Silivri’de okula ilk adımını atan her öğrencinin A’dan Z’ye sahip olmak istediği okul seti hayalini gerçeğe dönüştüren Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm birinci sınıf öğrencilerine çanta, beslenme çantası ve yirmiden fazla okul gerecinden oluşan Eğitim Seti’ni hediye etti. Eğitim öğretim yılının ilk gününde çanta setlerini sıralarında gören öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Minik öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek başarılar dileyen Başkan Işıklar, “Bugün ilkokula başlayan tüm çocuklarımız sıralarında eğitim setlerini hazır buldu. Ailelerimizin üzerinden önemli bir yük alarak, on yıldır hediye ettiğimiz eğitim setimizi bu yıl da tüm sıralarda hazır ettik. Aydınlık, umut içinde geleceğe umutla bakan çocuklar, nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

A’DAN Z’YE EĞİTİM SETİ

Silivri Belediyesi tarafından hazırlatılan setlerde; çanta ve beslenme çantası, 40 yapraklı çizgili defter, 40 yapraklı kareli defter, 40 yapraklı güzel yazı defteri, resim defteri, müzik defteri, kalem kutusu, kırmızı kalem, 2 adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, 12’li pastel boya, küt uçlu makas, 8’li sulu boya, 3’lü defter kabı, 10’lu el işi kâğıdı, etiket, 4 renk oyun hamuru, sayma seti (abaküs, fasulye, çubuk), boyama kitabı ve iki adet 6’lı kuru boya kalemi ile yirmiden fazla okul gereci bulunuyor.

3000 ÖĞRENCİYE DAĞITILDI

Velileri büyük bir telaştan kurtaran eğitim setleri ilçe genelindeki tüm okullarda birinci sınıfa başlayan 3000 öğrenciye ücretsiz olarak hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)