T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silivri'de itfaiyeden karga kurtarma operasyonu 

  Eren ERMİŞ/İSTANBUL, (DHA)  Silivri'de, bir dairenin balkonunda sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

10 Ocak 2019 19:07

 

Eren ERMİŞ/İSTANBUL, (DHA) 
Silivri\'de, bir dairenin balkonunda sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Piri Paşa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5\'inci katındaki daire balkonunda sıkışan kargayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun cam koruması ile duvar arasında başı sıkışan kargaya için itfaiye ekipleri merdivenle ulaştı. İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kargayı kurtardı. İtfaiyenin kurtarma operasyonu vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

(FOTOĞRAFLI) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERMİŞİSTANBUL DHA  SilivriPiri Mehmet Paşa Mahallesi Piri Paşa SokakOlay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24