Silivri'de her koğuşa sadece 1 kitap düşüyor

Çok sayıda gazeteci ve yazarın tutulduğu Silivri Cezaevi’nde her koğuşa 1 kitap düşüyor. Avrupa’nın en büyük cezaevi olan Silivri’de yalnızca 1750 kitap var. Yayınevlerinin gönderdiği kitaplar da memur azlığından okunup kütüphaneye konulamıyor.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, 1750 kitaplık kütüphaneden talepte bulunan gazetecilere ya “seçtiğiniz kitap başkasında” ya da “o kitap yok” cevabı veriliyor. Cumhuriyet yazarı Hakan Kara’nın okumak için 5 kitap seçtiği, 5’inin de bir başkasında olduğu gerekçesiyle isteğinin karşılanmadığı belirtildi.

"İnceleme tamamlanmadı"

Her koğuşa bir kitabın verildiği Silivri Cezaevi’ne İletişim Yayınları’nın geniş ölçüde kitap yardımında bulunduğu, ancak memur eksikliği nedeniyle inceleme tamamlanamadığından kitapların henüz kütüphaneye konulmadığı belirtildi. Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’la görüşe giden yakınının götürdüğü hukuk mevzuatı ve İngilizce ders kitabı da içeri alınmadı. İngilizce ders kitabının alınmamasına gerekçe olarak Akın Atalay’ın öğrenci olmaması gösterildi.

Yazarlarımız Güray Öz ve Hakan Kara ile Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Önder Çelik’in kaldığı koğuş haricinde televizyonun bulunduğu koğuşlarda radyonun da yer aldığı ancak TRT’nin tek frekans olduğu öğrenildi.

BM raportörü görüştü

Öte yandan BM özel raportörünün önceki gün Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, avukat Bülent Utku, yazarlar Hakan Kara, Güray Öz ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Önder Çelik ve avukat Mustafa Kemal Güngör ile görüştüğü, raportörlerin koğuşlarda inceleme yaptığı aktarıldı.