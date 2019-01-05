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SİLİVRİ'DE HAFRİYAT KAMYONU ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Haber: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA) Kar yağışının etkili olduğu Silivri Danamandıra'da, seyir halindeki hafriyat kamyonu şarampole düştü

05 Ocak 2019 23:45

Haber: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Kar yağışının etkili olduğu Silivri Danamandıra\'da, seyir halindeki hafriyat kamyonu şarampole düştü. İstanbul Silivri\'de, Danamandıra-Sinekli istikametinde seyreden hafriyat kamyonu karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kamyonun büyük bir kısmı yoldan çıkarken, yoldan geçen vatandaşlar kamyon sürücüsünün yardımına koştu. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, şarampole düşen kamyon için destek ekip çağırıldı. Kazanın, kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.   
 
Görüntü Dökümü:
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-Vatandaş kamerasından olay yeri görüntüsü
-Destek ekiplerin yardım etmesi
 
 

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