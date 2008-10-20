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Politika

Silivri'de gergin anlar

Ergenekon'un sonuna kadar ortaya çıkarılmasını talep eden grupla, İP'li grubun arasına jandarma girdi

20 Ekim 2008 03:00

Ergenekon'un sonuna kadar ortaya çıkarılmasını talep eden grupla, İP'li grubun arasına jandarma girdi

İşçi partisi, TGB, Biz kaç kişiyiz, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri sabah erken saatlerde Silivri Ceza İnfaz Kurumu önüne gelerek Ergenekon Sanıklarına destek verdi.

Hükümet aleyhinde sık sık slogan atan ve dövizler açan grup sanıkların serbest bırakılmasını istedi.

Öğle saatlerinde Ezilenlerin Sosyalist Platformu, Demokratik Toplum Partisi, Özgür-Der, Sosyalist Demokrasi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Dayanışma Platformu, Toplumsal Özgürlük Platformu üyesi yaklaşık 300 kişi Ergenekon Davası'na müdahil olmak istediklerini belirterek cezaevi önünde toplanmak istedi.

Ergenekon'un sonuna kadar ortaya çıkarılmasını talep eden bu grupla İşçi Partililerin karşı karşıya gelmesini engellemek için jandarma güçleri araya girdi.

STV ve Kanal 7'ye engelleme


Ergenekon terör örgütü davasına ilişkin gelişmeleri kamuoyuna canlı aktaran Samanyolu TV (STV) ve Kanal 7'nin yayınları, Tuncay Özkan'ın fotoğrafını taşıyan grup tarafından engellenmeye çalışıldı.

Bariyerleri geçen grup, yüksek sesle slogan atarak muhabirin sesini bastırmak istedi.

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