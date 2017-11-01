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Silivri'de fuhuş operasyonu

  Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) Silivri'deki bazı otellere fuhuş yapıldığını ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 7 erkek ile ya

01 Kasım 2017 17:06

 

Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) Silivri\'deki bazı otellere fuhuş yapıldığını ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 7 erkek ile yabancı uyruklu 20 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınların hepsinde AIDS\'e yol açan HIV virüsü tespit edildi. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Silivri\'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarıyla harekete geçti. 8 kişilik bir şebekenin yabancı uyruklu kadınları \"çocuk bakıcılığı\" vaadiyle iş bulacaklarını söyleyerek Türkiye\'ye çağırdığı belirlendi. Pasaportlarına el koydukları yabancı uyruklu 20 kadının Silivri\'deki otellerde baskı ve dayak ile fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 7 erkek ile yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube\'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 erkek tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zührevi hastalıklar hastanesine sevk edilen 20 kadının ise hepsinde AIDS\'e yol açan HIV virüsü  ve çeşitli cilt hastalıkları olduğu tespit edildi. Kadınlar sınır dışı edildi. 

(FOTOĞRAF)


 

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