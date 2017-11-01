SİLİVRİ'DE FUHUŞ OPERASYONU

-Yabancı uyruklu 20 kadında AIDS tespit edildiği öğrenildi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Silivri\'deki bazı otellere fuhuş yapıldığını ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 7 erkek ile yabancı uyruklu 20 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınların hepsinde AIDS tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Silivri\'de yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarıyla harekete geçti. 8 kişilik bir şebekenin yabancı uyruklu kadınları \"çocuk bakıcılığı\" vaadiyle iş bulacaklarını söyleyerek Türkiye\'ye çağırdığı belirlendi. Pasaportlarına el koydukları yabancı uyruklu 20 kadının Silivri\'deki otellerde baskı ve dayak ile fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 erkek ile yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube\'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 erkek tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zührevi hastalıklar hastanesine sevk edilen 20 kadının ise hepsinde AIDS ve cilt hastalıkları olduğu tespit edildi. Kadınlar sınır dışı edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadınların şubeden çıkışı

-Fuhuş yaptırdığı belirtilen erkeklerin şubeden çıkışı

-Operasyon anından görüntü

-Genel ve detaylar





