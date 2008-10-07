Silivri'de Ergenekon hazırlığı

Silivri'de uluslararası standartlara uygun yapılan ve Avrupa'nın en büyük cezaevi özelliğini

taşıyan Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki adliyede görülecek ''Ergenekon'' davası 20 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Davada, aralarında emekli tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanık yargılanacak.



Duruşmada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki üye hâkim ve mahkeme başkanından oluşan heyet yargılamayı yapacak. Duruşmada, davanın iddianamesini hazırlayan üç Cumhuriyet savcısından Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın hazır bulunacak. Savcılar Pekgüzel ve Taşkın yargılama boyunca duruşmalara katılacak.

İlk duruşmasında iddianamenin tamamının ya da sanıklarla ilgili genel bölümlerin yer aldığı kısımlarının okunması beklenen davanın görüleceği adliyedeki hazırlıklar da devam ediyor.



Sesli ve görüntülü kayıt yapılacak



Hazırlıklar kapsamında, duruşma salonuna, ilk kez Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi ile ilgili yargılamada kullanılan görüntülü ve sesli kayıt sistemi kuruluyor.

Sistem sayesinde ''Ergenekon'' davasına ilişkin duruşmada, salondaki sanık ve avukat beyanları dahil tüm konuşmalar kayıt altına alınacak. Davaya ilişkin tutanak ise duruşma sonrası hazırlanarak taraflara verilecek.

Duruşmayı izleyecek basın mensupları ve sanık yakınlarının duruşma salonuna girişinde kullanacağı özel giriş kartları hazırlanıyor. Salonda, duruşmayı izleyecek basın mensupları için 30, sanık yakınları için 50 kişilik yer ayrıldığı bildirildi.