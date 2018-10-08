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Silivri'de dün patlayarak yangın çıkan doğalgaz boruları onarılıyor

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de dün yol çalışması sırasında patlayan ve yangına yol açan doğalgaz boruları onarılıyor

08 Ekim 2018 00:31

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ\'de dün yol çalışması sırasında patlayan ve yangına yol açan doğalgaz boruları onarılıyor.
Silivri Gazitepe Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki yol çalışması sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir sebeple meydana gelen patlamanın ardından alevler yükseldi. Boru hattındaki doğalgaz akışının kapatılmasıyla yangın kontrol altına alındı. Patlayan doğalgaz borularının ekipler tarafından onarılmasına devam ediliyor.
(FOTOĞRAF)

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