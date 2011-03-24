Silivri'de deniz 30 metre çekildi

T24- İstanbul'un hemen yanındaki Silivri'de deniz suyu 30 metre çekilince küçük çaplı bir panik yaşandı.



Japonya'daki büyük depremin hemen ardından Çanakkale'de deniz suyu 60 metre çekilmiş ve medyada yer bulmuştu.

Bugün bir başka çekilme haberi İstanbul Silivri'den geldi. Silivri sahilinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi.

Deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan tabloyu görenler hayrete düştü.

Sahil şeridinde oluşan çarpıcı görüntüler, Silivrilileri telaşlandırdı. Daha önce böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söyleyen vatandaşlar, uzmanlardan açıklama bekliyor.