SİLİVRİ'DE ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI KARDAN ADAM YAPTI  

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Kar yağışının devam ettiği Silivri\'nin bazı bölgelerinde rüzgar dindi. Havanın sakinliğini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

İstanbul Silivri\'de kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçenin Batı kesimlerinde 10 santime ulaştı. Özellikle Gümüşyaka, Çanta ve Değirmenköy mahallelerinde, rüzgarın dinmesiyle birlikte çocuklar kendilerinin parklara attı. Kartopu oynayan çocuklar, kimi zaman kardan adam yaparak doyasıya eğlendi. Çocukların keyifli anları kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların kartopu oynayışı

-Sokaklardan kar manzaraları

-Karda uyuyan köpek görüntüsü

-Karlı Atatürk heykeli



