Silivri'de bir teğmen intihar etti

T24- Ergenekon sanıklarının tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde görevli 25 yaşındaki Jandarma Teğmen Mustafa Can, beylik tabancasıyla hayatına son verdi.



Silivri’de 2 ay önce göreve başlayan teğmen Can’ın dün beylik tabancasıyla intihar ettiği ileri sürüldü. Ölüm haberi Muğla’nın Yatağan İlçesi’ndeki baba ocağına ateş düşürdü.



Yatağan Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Göksel Söylemez ve Yatağan Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessese Müdürü Yüksel Akın, dün akşam saatlerinde Teğmen Mustafa Can’ın GELİ’de Şube Müdürü olarak görev yapan babası 57 yaşındaki Dilaver Can ve annesi Fatma Can’ı evlerinde ziyaret edip acı haberi verdi. Aileye, tek evlatları olan bekar Mustafa Can’ın İstanbul’daki birliğinden izinli olarak ayrıldığı sırada trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdiği söylendi. Genç teğmenin anne ve babası sinir krizi geçirdi. Evin önünde sağlık ekipleri bekletilirken, acı haberi alıp gelen yakınları da Can ailesini teselli etmeye çalıştı.



Kaza değil, intihar



Ancak, Jandarma Teğmen Mustafa Can’ın trafik kazası geçirmediği, dün öğle saatlerinde bunalıma girerek beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespitiyle birlikte gerekli açıklamaların yapılacağı ifade edildi.



İstanbul’daki intiharın cezaevinde mi, ya da başka bir yerde mi olduğuna ilişkin askeri yetkililerce herhangi bir açıklama yapılmadı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Baba Dilaver Can, gece İstanbul’a hareket ederken cenazenin yarın Muğla’ya getirilmesinin beklendiği belirtildi.



