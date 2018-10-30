SİLİVRİ'DE BİNLERCE KİŞİNİN CUMHURİYET COŞKUSU

İSTANBUL, (DHA)

Silivri\'de binlerce kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. 7\'den 70\'e herkes, 300 metrelik Türk Bayrağı eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. Gecenin sonunda vatandaşlar, sanatçı Özgün konseriyle doyasıya eğlendi.

Cumhuriyetin 95\'inci kuruluş yıl dönümü Silivri\'de sabah saatleri itibariyle gerçekleşen törenlerle kutlandı. Akşam 19.30\'da ise, Silivri Belediyesi önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayraklarıyla Atatürk Anıtı\'na \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' gerçekleştirdi. 300 metrelik dev Türk Bayrağının da açıldığı yürüyüşe, motosikletliler de katıldı. Bando eşliğinde marşlar söyleyerek ve sloganlar atarak sahilde bulunan Atatürk Anıtı\'na ilerleyen vatandaşlar, burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nı söyledi.

“GÖZ YAŞARTICI BİR KALABALIK\"

Yürüyüşe katılan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Cumhuriyetin 95\'inci yılında geleneksel yürüyüşlerini yaptıklarını belirterek, “Bugün gördüğüm kalabalık, göz yaşartıcı bir kalabalık. Muhteşem Silivri. Silivri Cumhuriyetine sahip çıkıyor. 7\'den 70\'e herkes burada. Muhteşem bir coşku var. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın beraber yaşama duygusu, yaşasın ortak bir Cumhuriyet anlayışı. Bu güzellik tahminimce Türkiye\'nin her yerinde dışa vuruyor. İşte bizim istediğimiz bu. Biz birbirimizin tamamlayanıyız, etle tırnağıyız\" diye konuştu.

Cumhuriyet yürüyüşüne katılan vatandaşlar, havai fişek gösterilerinin ardından gecenin sonunca Sanatçı Özgün konseriyle doyasıya eğlendi.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüşten detay görüntüler

-Açılan Türk Bayrağından görüntüler

-Konserden görüntüler