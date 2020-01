Silivri'de at çiftlikleriyle ağıllara kurt saldırısı endişesi

Mehmet YİRUN- Şaban KARDEŞ/SİLİVRİ(İstanbul), (DHA) - İSTANBUL\'un Silivri İlçesi\'ne bağlı Istranca Ormanları eteğindeki Beyciler ve Büyükçavuşlu mahallelerindeki koyun ağılları ile at çiftlikleri, kurtların tehdidi altında. Arazide sürülere saldıran kurtların koyunları telef ettiğini, bir yarış atının da yine kurt saldırısında yaralandığını söyleyen at çiftliği sahipleriyle sürü sahipleri, panik halinde önlem almaya başladı.

Büyükçavuşlu\'da yarış atlarının da yetiştirildiği çiftlikte çalışan İsmail İsmail, kurtların saldırılarına karşı gece- gündüz nöbet tuttuklarını, çiftliklerinde bir tayın kurtların saldırısına uğraması sonucu yaralandığını söyledi. Bölgede ormana yakın yerlerde çok sayıda at çiftliği bulunduğunu, kurt saldırılarının herkesi tedirgin ettiğini anlatan İsmail İsmail, şunları söyledi:

\"Olay, iki gün önce oldu. Kısacası tedirginiz. Çünkü yan tarafımızdaki çiftliğe kurtlar saldırdı. Burada bir tayı kurtlar telef etti. Sonra bizim tayımızın da kurt saldırısına uğraması sonucu arka bacağından yaralandığını gördük. Bölgedeki at çiftlikleri tedirgin. Onlar la da görüşüyoruz, nasıl bir önlem alınacak onu da bilemiyoruz. Burada bir hayvanın parçalanması yenmesi diğer hayvanın bacağından yaralanması. Bunu bir kurt yapabilir.\"

KÖPETLERE SALDIRDILAR

At çiftliğinde 9 yıldır çalışan 38 yaşındaki Zeynel Karaman da kurtların çiftliğe geldiği zaman köpeğin havlama sesine uyandığını anlattı. Karaman, \"Köpeği dışarıya saldık. Kurt buradan sağa sola saldırıyor diye. Köpeğin havlama sesini duydum. Sabah baktığımda köpeğin kurtların saldırısına uğradığını ve yaralandığını gördüm. Hemen tedavisin yaptım. Çok büyük tedirginlik var, korku da var\" dedi.

Kurt saldırılarından önce atların hep dışarıda bulunduğunu belirten Karaman, \"Şimdi akşam üstü hemen atları içeriye alıyorum. Burada keçiler var, koyunlar var hepsini içeriye alıyorum. Ben ve çocuklarım ailem korku yaşıyoruz\" diye konuştu.

Çiftlik sahiplerinden Mahmut Pınar da kurtların son zamanlarda saldırılarının arttığını, hemen hemen her akşam kurtların çiftliğe kadar geldiğini söyledi. Köpeklerle nöbet tuttuklarını, yüksek demirler yaptırarak önlem almaya çalıştıklarını kaydeden Mahmut Pınar, \"Sıkıntımız var. Fırsatını bulduğu zaman kurtlar hayvanları yiyor. Hava sıcak olduğu için gece atlatıyoruz. Gözümüzü dört açıyoruz, köpeklerimiz var. Aksi halde kurtlar saldıracak\" dedi.

MUHTAR: PEK GÖRÜLMÜŞ BİR OLAY DEĞİL

Beyciler Mahallesi muhtarı Yaşar Köse, \"Mahallemiz ormanların eteklerinde bir tarafı orman olduğu için yabani hayvan popülaritesi çok fazla. Fakat kurtların bu aylarda bu şekilde saldırmaları pek görülmüş bir durum değil. Yani küçükbaş hayvanları tabii ki saldırıyorlar. Bununla birlikte küçükbaş hayvanlar meraya çıktıkları için kurtlar zarar veriyor. Son günlerde at çiftliklerini de saldırıları görüldü\" dedi.

Kurtların sürü halinde dolaştığını, ağıl ve çiftlik sahiplerinin kendilerine göre önlem aldığını belirten muhtar Yaşar Köse, kurtların hayvanat bahçelerinde üretilip bu bölgeye getirilip salındığını düşündüklerini söyledi. Köse, \"Çünkü kurt saldırdığı hayvanı boğazından yakalar. Bunlar ise neresinden yakalarsa oradan zarar veriyorlar\" diye konuştu.

Yaşar Köse, \"Kurt da doğanın bir parçası. Kurt olmazsa domuzlar ürüyor. Domuzlar da ayçiçeği tarlalarına zarar veriyorlar. Böyle bir denge var. Vatandaşımız malını bekleyecek kollayacak koruyacak\" dedi.

