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Yaşam

Silivri nöbetinde bugün Pelin Batu vardı

Can Dündr, Erdem Gül ve tutuklu gazeteciler için Silivri Cezaevi önünde oturma eylemi sürüyor

10 Aralık 2015 13:37

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasının ardından tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için Silivri Cezaevi önünde başlatılan umut nöbetini gazeteci Pelin Batu devraldı. Batu, basın ve ifade özgürlüğü konusunda Afganistan ve İran liginde oynadığımızı söyledi.

Zaman’ın haberine göre, Silivri Cezaevi önünde gazetecilere konuşan Pelin Batu, "Bugün Can Dündar ve Erdem Gül'ün 15'inci günü. Ama içeride o kadar çok gazeteci var ki Türkiye İran ve Rusya'yı geçmiş vaziyette. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda Afganistan ve İran liginde oynuyoruz artık. Bu ülkemiz için büyük bir utanç kaynağı. Bugün nöbetin 8. günü ve Dünya İnsan Hakları Günü benim nöbetim böyle bir güne denk geldi. Benim için çok manidar oldu." şeklinde konuştu.

Bazı gazetecilerin yıllardır cezaevlerinde yattığını anlatan Batu, "Can ve Erdem benim çok iyi arkadaşlarım. Kaç yıl onlarla Cumhuriyet'te birlikte çalışıyorduk. Çok saygı duyduğum insanlar ama içerideki gazeteciler saymakla bitmez. Kimileri yıllardır içeride. Türkiye'nin geneline baktığımızda Kürt gazeteciler var. İsimlerini bile bilmediğimiz insanların sesini bile duyamaz olduk. O yüzden bu hepimizin ayıbı. Hepimizin utanması gereken bir şey." dedi.

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