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Silivri kar yağışının ardından beyaza büründü 

  Gökhan ÇELİK - Can EROK / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu

04 Ocak 2019 15:58

 

Gökhan ÇELİK - Can EROK / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL\'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın ardından Silivri beyaza büründü. Silivri ve çevresinde dün akşam saatlerde başlayan kar yağışı sabah da etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini daha da arttıran yağış nedeniyle, etraf beyaz örtüye büründü. Soğuktan bölgede bulunan ağaç dallarının ve su birikintilerinin buz tuttuğu görüldü. Öğle saatlerine doğru tekrar etkisini yitiren kar yağışı yerini açık ve güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerine doğru kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

 

(FOTOĞRAFLI) 

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