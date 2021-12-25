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Silivri'de yanmış kadın cesedi bulundu

İntihar ihtimali üzerinde duruluyor

25 Aralık 2021 18:14

İstanbul Silivri'de ormanlık alanda yanmış kadın cesedi bulundu. Cesedin 37 yaşındaki İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğu belirlendi.
 
Olay, saat 14.00 sıralarında Silivri Ortaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı.
 
DHA'nın haberine göre, kedi beslemeye giden 2 kişi yanmış cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğunu belirledi. Feizi'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
 
Ayrıca Feizi'nin geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybettiği, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Jandarma ekipleri, Feizi'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde de duruyor.
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