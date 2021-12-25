Silivri'de yanmış kadın cesedi bulundu

DHA'nın haberine göre, kedi beslemeye giden 2 kişi yanmış cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğunu belirledi. Feizi'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.