Silivri'de kadın cinayeti: Melek Güngörmüş, eşi Süleyman Güngörmüş tarafından boğularak öldürüldü!

Olay, 18 Ocak Pazartesi günü Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıllık evli olan ve Süleyman Güngörmüş (42) ve Melek Güngörmüş (39) arasında iddiaya göre 'alyans bozdurulması' nedeniyle tartışma çıktı.
Daha önce de eşine şiddet uyguladığı öne sürülen Süleyman Güngörmüş, tartıştığı astım hastası eşi Melek Güngörmüş'ün boğazını sıktı. Yere yığılan kadını evde bırakarak kaçan Süleyman Güngörmüş akşam saatlerinde abisine olayı haber verdi. Süleyman Güngörmüş'ün abisi polis ve sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti. Sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan Melek Güngörmüş'ün öldüğünü tespit etti.
Polis ekipleri Güngörmüş'ün yakınlarına haber verirken cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polise teslim olan Süleyman Güngörmüş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güngörmüş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na dün öğle vakti defnedildi.
Melek Güngörmüş'ün abisi Emrah Ayaz çiftin arasında evlendikten 4 ay sonra sıkıntılar başladığını söyledi. Ayaz, "Sürekli kumar nedeniyle geçim sıkıntıları vardı. İki defa boğmaya kalktı" dedi.
Melek Güngörmüş'ün annesi Peyruze Ayaz ve babası Sait Ayaz da kızlarının katilinin en ağır cezayı almasını istedi. (DHA)