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Silivri'de kadın cinayeti: Melek Güngörmüş, eşi Süleyman Güngörmüş tarafından boğularak öldürüldü!

20 Ocak 2021 14:27

İstanbul Silivri'de 39 yaşındaki Melek Güngörmüş, 3 yıllık eşi Süleyman Güngörmüş tarafından boğularak öldürüldü.

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