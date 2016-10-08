Silivri Cezaevi'nden notlar içeren ByLock yazışmaları ortaya çıktı

İzmir'de 'FETÖ' soruşturmasında ele geçirilen "ByLock" yazışmalarında, Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen bir kişinin gözlemlerinin örgüt üyelerine "moral vermek" amacıyla paylaşıldığı belirlendi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, cemaat mensuplarının şifreli yazışma programı olarak kullandığı iddia edilen "ByLock"un isminin "Whatsaby" olarak ifade edildiği yazışmalarda, örgüt üyelerine Silivri Cezaevi'nden tahliye olan bir kişinin paylaşımları aktarılıyor. "Silivri hatıraları" başlığıyla paylaşılan mesajlarda, cemaat mensuplarının cezaevinde morallerinin yerinde olduğu havası verilirken yeni operasyonlara karşı cemaatten kopmaların önüne geçmek adına telkinlerde bulunuluyor.

"Çok önemli tahliller çıkıyor mazgaldan"

"ByLock" aracılığıyla yapılan bir aktarımda, "Mehmet Akif Üner'i tek hücreye koymaya korkmuşlar. İsyan çıkarırım burda demiş. Pazartesi 21'de Radyo Cihan'da 'Bamteli' dinleyip ertesi gün üzerine kritikler yapılıyor. Çok önemli tahliller çıkıyor mazgaldan. Herkesin morali çok yüksek. Bunda en önemli faktör geride kalanlara sahip çıkılıyor olması. Yakup Saygılı paralel cezaevi müdürü gibi. İçeride büyük mücadele veriyor yönetime karşı. Savunma için bilgisayar hakkı gibi şeyleri söke söke aldılar" gibi ifadeler yer alıyor.

"Baransu hücrede durmuyor, sürekli mobil"

Paylaşımlarda, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında bulunanlara ilişkin de bilgiler verilerek "Baransu imamı vs kafalamış. Pek hücrede durmuyor sürekli mobil. Hidayet Karaca'nın yanında melek gibi bir polis var Arif" deniliyor.

"Harita programı kurulmamalı"



Kripto yazışma programının nasıl yüklenmesi ve kullanılmasına ilişkin mesajların yer aldığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"Başka bir program veya normal hat üzerinden mesajlaştığı tespit edilen arkadaşlar çok ağır bir itham olan tedbirsizlikle itham edilir. Whatsaby, cc, vpn, kakao benzeri programların apkları bluetooth ile transfer edilmemeli, sd card veya Whatsaby kullanılabilir transfer için. Whatsaby kullandığımız cihaza asla Google Play hesabı, programı kurulmamalı."

Karşıyaka'daki operasyon

İzmir'de 17 Mayıs'ta 73 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, cemaatin "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu ileri sürülen, Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, teğmen M.A.T, örgütün "Bergama emniyet imamı" Sinan Özmen, "Bergama Işık evleri imamı" Mehmet Öksüz, "Bergama diyanetimamı" Celal Döner, "Kınık ilçe imamı" Harun Yeşil, Ovacık Altın Madeni İşletme Müdürü Cemalettin Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 15'i tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında, "Karşıyaka yapılanmasının muhasebecisi ve kasası" olduğu iddiasıyla Selami Başaran hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.

Operasyonda ele geçirilen kayıtlar ve muhasebe takip programlarındaki incelemede, cemaatin Karşıyaka bölgesinden sağladığı gelir ve bunların dağıtımına ilişkin bilgilerin ayrıntılı şekilde yer aldığı öne sürülmüştü. Buna göre, İzmir'in kuzeydeki ilçelerinin yer aldığı bölgeden "kurban, burs ve himmet" adı altında bir yıl içerisinde yaklaşık 330 milyon lira gelir sağlandığına ilişkin bilgilere rastlanmış, bu gelirden yüzde 15'lik Gülen'e aktarıldığı ve "Pensilvanya" diye kayda geçirildiği iddia edilmişti.