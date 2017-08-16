Silivri Cezaevi'nde 'haberci kuş' yakalandı

Silivri Cezaevi çevresinde üzerinde düzenek takılı bir kuş yakalandı. Habere göre kuşun üzerine mektup ya da benzeri eşyaların takılabilmesi için malzeme takıldığı görüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre, Silivri Cezaevi görevlilerinin yerleşke çevresinde uçan üzerine ilginç bazı malzemeler olan bir kuş gördüğünü, yakalanan kuşun üzerinde mektup taşınabilmesi için bir düzenek görüldüğünü iddia etti.

Haberde şu ifadeler yer aldı; "Bu kuşun cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar tarafından cezaevleri ya da koğuşlar arası iletişimde kullanıldığı zannediliyor. Şaşkına dönen görevliler söz konusu kuşa düzeneğin nerede ve kimler tarafından monte edildiğini incelemeye aldı.Kurdukları düzenekle kuryelik yaptırıyorlar."