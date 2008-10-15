Silivri Cezaevi'nde Ergenekon hazırlığı!

Ergenekon davasının ilk duruşması 20 Ekim'de Silivri'deki özel mahkeme salonunda yapılacak. Dava Türk siyasi tarihine vuracağı damganın yanı sıra Türk Hukuk Sistemi'ndeki bazı ilklere de sahne olacak. Davanın kaderini belirleyecek gizli tanık için bir oda hazırlandı ve bunların ifadelerinin aktarımı için duruşma salonuna bir LCD TV konuldu.



“Ergenekon” davasına bakacak mahkeme heyeti ve 2 Cumhuriyet Savcısı, herhangi bir sorun yaşanmaması için davanın görüleceği Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki adliye binasındaki duruşma salonunda inceleme yaptı.



“Ergenekon terör örgütü”ne ilişkin, aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 20 Ekim pazartesi günü yapılacak.



Duruşmanın yapılacağı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki adliye binasında hazırlıklar tamamlandı.

Katibin bulunmayacağı belirtilen duruşma salonuna, ses ve görüntü kaydeden sistem de kuruldu. Duruşmaların görüntü ve ses kaydına alındıktan sonra kağıda döküleceği belirtildi.



Toplam 280 kişinin alınacağı duruşma salonunda mahkeme heyeti, savcılar, avukatlar ve sanıklara 200, basın mensupları ve izleyicilere de 80 kişilik yer ayrıldı.



Duruşma salonuna sanıkların ayrı, mahkeme heyeti ve savcıların ayrı, basın mensupları, avukatlar ve izleyicilerin ayrı kapılardan alınacağı kaydedildi.



Gizli tanık bölümü



Duruşmada dinlenilecek “gizli tanıklar” için de duruşma salonu bitişiğinde ayrı bir bölüm oluşturuldu.

Ses ve görüntülü kayıt sistemi de kurulan bu bölümde dinlenilecek tanık, kendisini sorgulayacak hakim ile bulunacak. Salondaki diğer kişilerce tanınmaması için, görüntüsü mozaiklenerek, sesi de değiştirilerek salona aktarılacak tanığa mahkeme heyeti ve avukatlar da doğrudan soru sorabilecek.

Gizli tanık, başkalarınca görünmemesi için de ifadesinin alınacağı bölüme ayrı bir kapıdan girecek.



Duruşma canlı izlenebilecek



Duruşma salonunun girişinde 100 kişinin sığabileceği geniş koridora duruşmanın canlı olarak izlenebilmesi için LCD ekran konuldu. Bu ekran sayesinde salona giremeyen basın mensupları, sanık yakınları ya da izleyiciler duruşmayı izleyebilecek.

Hazırlıklar sonrası davaya bakacak mahkeme heyeti başkanı ve 2 üye hakim ile 2 cumhuriyet savcısı, bir sorun yaşanmaması için duruşma salonunda incelemede bulundu.



Heyetin denediği görüntü ve ses kayıt sisteminde herhangi bir sorun olmadığı belirlendi.

Duruşma nedeniyle, haklarında dava açılan ve çeşitli cezaevlerinde bulunan 46 tutuklu sanık da mahkemenin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne nakledildi.



İlk duruşma ifadeler bitene kadar sürecek



Toplam 86 sanığın yargılanacağı davanın ilk oturumu, sanıkların ifadeleri bitene kadar her gün yapılacak.

Tutuklu sanıkların duruşma salonuna kelepçesiz alınacağı ilk oturumda, sanık sayısının çokluğu nedeniyle mağdurlar ve tanıklar daha sonra dinlenecek.



Davanın 2455 sayfadan oluşan iddianamesi ya da bu iddianame yerine geçen belgelerin okunacağı duruşmada, ilk olarak tutuklu 46 sanığın ifadesi alınacak. Tutuklu sanıkların ardından tutuksuz 40 sanığın sorgusuna geçilecek. Van’da ve 26 Ekim’de Yüksekova, İzmir ve Siirt’te miting yapacaklarını bildirdi.

